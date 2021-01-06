Сборная Россия стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021

Молодёжная сборная России стала единственной командой на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне, которой удалось одержать победу над сборной США, ставшей победителем турнира.

Российские хоккеисты победили американцев в первом матче группового этапа со счётом 5:3.

После той игры сборная США не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом МЧМ, обыграв в финале Канаду (2:0).

Сборная России, проигравшая Чехии на групповом этапе, заняла четвёртое место на турнире, потерпев разгромное поражение от Канады в полуфинале (0:5) и уступив Финляндии (1:4) в матче за бронзу.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.