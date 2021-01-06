Сборная Россия стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021
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- РИА Новости
Российские хоккеисты победили американцев в первом матче группового этапа со счётом 5:3.
После той игры сборная США не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом МЧМ, обыграв в финале Канаду (2:0).
Сборная России, проигравшая Чехии на групповом этапе, заняла четвёртое место на турнире, потерпев разгромное поражение от Канады в полуфинале (0:5) и уступив Финляндии (1:4) в матче за бронзу.
Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.