Сборная Россия стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021

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Молодёжная сборная России стала единственной командой на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне, которой удалось одержать победу над сборной США, ставшей победителем турнира.
Сборная Россия стала единственной командой, сумевшей обыграть чемпионов МЧМ-2021
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

Российские хоккеисты победили американцев в первом матче группового этапа со счётом 5:3.

После той игры сборная США не потерпела ни одного поражения и стала чемпионом МЧМ, обыграв в финале Канаду (2:0).

Сборная России, проигравшая Чехии на групповом этапе, заняла четвёртое место на турнире, потерпев разгромное поражение от Канады в полуфинале (0:5) и уступив Финляндии (1:4) в матче за бронзу.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не вошли в символическую сборную МЧМ-2021.

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