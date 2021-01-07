Ларионов: матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов высказал мнение о поражении своих подопечных он национальной команды Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

«Трудно понять, почему такой ступор случился в атаке. Задача состояла в том, чтобы контролировать шайбу. Мы не должны гоняться за шайбой, мы должны её контролировать. Если смотреть на картинку, то в одном месте находятся четыре игрока в белой форме и один — в красной, но шайба приходит ему. Он подобрал и забросил шайбу. Потом получили двойное удаление, которое завершилось ещё одним голом. Если говорить конкретно об атаке, то всё это сложно понять», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Он отметил, что особенностью молодёжного хоккея является его непредсказуемость.

«Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота. Тот же матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде, после 1:0 была масса моментов, и нужно было отправлять эту сборную домой. К сожалению, этого не случилось», — добавил специалист.

В матче за третье место сборная России проиграла Финляндии со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ