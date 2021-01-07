Ларионов: матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде
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«Трудно понять, почему такой ступор случился в атаке. Задача состояла в том, чтобы контролировать шайбу. Мы не должны гоняться за шайбой, мы должны её контролировать. Если смотреть на картинку, то в одном месте находятся четыре игрока в белой форме и один — в красной, но шайба приходит ему. Он подобрал и забросил шайбу. Потом получили двойное удаление, которое завершилось ещё одним голом. Если говорить конкретно об атаке, то всё это сложно понять», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».
Он отметил, что особенностью молодёжного хоккея является его непредсказуемость.
«Ребята, которые должны были забивать, оказались на голодном пайке. Шайба не шла в ворота. Тот же матч с Финляндией должны были выигрывать в первом периоде, после 1:0 была масса моментов, и нужно было отправлять эту сборную домой. К сожалению, этого не случилось», — добавил специалист.
В матче за третье место сборная России проиграла Финляндии со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России попал в список главных открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ