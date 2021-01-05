Провал в дебюте, ошибки Аскарова и незасчитанный гол Абрамова: как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от национальной команды Канады и не смогла выйти в финал молодёжного чемпионата мира 2021 года. Подопечные Игоря Ларионова трижды пропустили в первом периоде и уступили со счётом 0:5, впервые в истории не сумев отметиться голами в двух матчах турнира. Также встреча запомнилась незасчитанным из-за офсайда голом Михаила Абрамова и неуверенной игрой Ярослава Аскарова.

Противостояние сборных России и Канады по праву считается одним из самых ожидаемых и статусных не только на взрослом, но и на молодёжном чемпионате мира. За последние десять лет лишь трижды финал первенства обходился без участия одной из команд, при этом трижды обладатель золотых медалей определялся именно в противостоянии хоккейных сверхдержав. Поэтому неудивительно, что ещё до старта именно подопечные Игоря Ларионова и Андре Туриньи считались главными фаворитами турнира.

Правда, в Эдмонтоне претендентами на золото №1 всё же считались «кленовые листья». В отличие от россиян, они располагали опытным составом, костяк которого и вовсе имел в копилке медали прошлогоднего первенства. 18-летние Куинтон Байфилд и Джейми Драйсдэйл возмужали за год и заметно прибавили в мастерстве, что также можно было сказать и о Доусоне Мерсере с Боуэном Байрамом. Что касается Дилана Козенса и Коннора Макмайкла, то оба входили в число лучших бомбардиров коллектива ещё в Чехии, а на родной земле и вовсе превратились в главных звёзд турнира. В первую очередь речь о Козенсе, с 13 (7 + 6) очками располагавшемся на второй строчке в гонке бомбардиров.

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Предпочтение хозяевам соревнований отдавали и букмекеры, видевшие их явными фаворитами в матче с россиянами. Тем не менее Ларионов признался, что его подопечных не смущает статус андердогов, и выразил мнение, что это лишь пойдёт на пользу его команде. В качестве дополнительной мотивации он также назвал поражение в финале МЧМ-2020. Тогда отечественная дружина в равной борьбе уступила со счётом 3:4, а концовка запомнилась драматичным эпизодом с попаданием шайбы в камеру после броска канадца Эйдана Дудаса.

Перед матчем Ларионов столкнулся с интересной дилеммой в плане формирования состава. В обойму вернулись пропускавший четвертьфинал с Германией из-за дисквалификации Михаил Абрамов и получивший травму в игре групповой стадии с Австрией Егор Чинахов. Наставник ожидаемо не стал отказываться от услуг сильных исполнителей и обоим нашёл место на льду. Но если решение поставить форварда «Викториавилля» во второе звено вряд ли кого-то удивило, то намерение выпустить нападающего «Авангарда» в четвёртом вызвало вопросы. Особенно с учётом того, что до настоящего момента выступление тройки Василия Пономарёва производило наиболее цельное и яркое впечатление.

Наверняка стоило ожидать, что встреча с канадцами будет не самой простой на турнире. Об этом говорил хотя бы тот факт, что до настоящего момента они выиграли все матчи с общей разницей голов 36:4 и ни разу не пропустили в равных составах. Но дебют получился и вовсе обескураживающим. Уже на 59-й секунде Алекс Ньюхук оказался в полном одиночестве рядом с воротами Ярослава Аскарова и неотразимо бросил в девятку. Изначально арбитры не заметили, что шайба пересекла линию, поэтому для определения гола им потребовалось воспользоваться видеоповтором.

Есть состав на полуфинал с канадцами! Стартовое вбрасывание — в 2:00 по мск.



🥅 Вратари: Аскаров, Ахтямов

⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/LNM5f4H39h — Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021

До определённого момента подопечные Ларионова на равных боролись с оппонентом, но примерно с пятой минуты разница в уровне готовности начала сказываться. Россияне уступали в скорости, а желание во что бы то ни стало начинать атаки через короткий пас приводило к потерям в своей зоне. Плюс ко всему, занервничал и Аскаров. В важнейший момент голкипер потерял клюшку и не сумел помешать Коннору Макмайлу удвоить преимущество.

Ближе к концу отрезка положение стало критичным. Сначала Василий Подколзин неосторожно сыграл в борьбе с Байрамом и попал тому клюшкой по лицу. У канадца открылось кровотечение, что дало арбитрам повод выписать россиянину два малых штрафа. Североамериканцы не простили подобной оплошности и увеличили счёт до крупного. Коул Перфетти оказался без опеки в правом кругу вбрасывания и направил шайбу аккурат под рукой Аскарова.

Начало второго периода получилось не менее сложным. В один момент канадцы более чем в два раза превосходили россиян по числу бросков в створ, а затем отличились в четвёртый раз. Аскаров вновь занервничал и потерял клюшку, вследствие чего оказался бессилен отразить дальний бросок Брейдена Шнайдера. Пусть тот пошёл и сторону ловушки, но подспорьем это не стало. Зато заставило в очередной раз задуматься о возможной замене вратаря, что Ларионов так и не сделал.

Вплоть до последней пятиминутки отрезка было сложно представить, что российская команда способна создать серьёзные проблемы оппоненту. Подопечные Ларионова с трудом перешагнули планку в десять бросков по воротам Девона Леви, а автором самого опасного из них долго оставался Родион Амиров. Но внезапно наметился перелом. Сначала Арсений Грицюк чуть было не пропихнул шайбу мимо голкипера, а затем на помощь пришёл Макмайкл. Канадец заработал удаление и позволил отечественной дружине в первый и, забегая вперёд, единственный раз оказаться в большинстве.

Возможность поиграть в неравных составах приободрила гостей и чуть было не возродила интригу. Точным броском отметился Михаил Абрамов и, как показалось, вернул коллектив в игру. Но канадские арбитры после продолжительных просмотров решили отменить взятие ворот. По их мнению, Семён Чистяков преждевременно вкатился в зону противника. Это событие стало серьёзным ударом для россиян, а окончательно добить их мог Козенс. Но Аскаров доказал, что не зря остался на льду. Вратарь в великолепном стиле отразил буллит и частично реабилитировался за ряд ошибок в первые 20 минут.

В третьем периоде ход игры не претерпел особых изменений. Россияне продолжали гнуть свою линию и делать ставку на комбинационный хоккей, но тот не работал против агрессивных, физически сильных канадцев.

Североамериканцы были сильнее и быстрее, что оставалось заметно по ходу всей встречи. Попытки того же Подколзина врываться в зону смотрелись не такими стремительными и не создавали проблем для хозяев первенства. А в собственной зоне всё буквально валилось из рук. Так, в ходе одной из атак «кленовых листьев» клюшки выронили сразу двое отечественных защитников, но на выручку пришёл Аскаров.

Ближе к концовке коллектив Туриньи сбавил обороты и позволил противникам создать несколько опасных моментов. Сначала всё тот же Подколзин бросил после выезда из-за ворот, а после наброса Шакира Мухамадуллина шайба сотрясла штангу. Но Леви всё же сумел сохранить ворота в неприкосновенности и остался единственным голкипером чемпионата, не пропустившим ни одного гола в равных составах.

На последних минутах Ларионов предпринял отчаянную попытку размочить счёт, но и та вышла боком. Выход шестого полевого игрока хоть и привёл к паре опасных эпизодов у ворот Леви, но завершился очередным голом канадцев. Козенс выкатился на пустые ворота и в отсутствие Аскарова легко переправил шайбу в сетку. Сборная России впервые в истории не смогла отличиться в двух матчах молодёжного чемпионата мира и потерпела сокрушительное поражение в полуфинале. Теперь отечественную дружину ждёт борьба за бронзу.