Бардаков и Кребс устроили потасовку в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею
Инцидент произошёл за 4 минуты 50 секунд до конца третьего периода. Бардаков и Кребс вступили в борьбе за шайбу у борта, после чего канадец рукой толкнул россиянина. Захар ответил, после чего между спортсменами разгорелся конфликт, который чуть было не перешёл в драку.
Разнять хоккеистов удалось арбитрам. Оба фигуранта получили по две минуты штрафа.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров отразил буллит в матче с Канадой на МЧМ-2021.