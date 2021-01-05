Бардаков и Кребс устроили потасовку в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

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В концовке третьего периода полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады произошла потасовка, участниками которой стали Захар Бардаков и Пейтон Кребс.
Бардаков и Кребс устроили потасовку в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

    Инцидент произошёл за 4 минуты 50 секунд до конца третьего периода. Бардаков и Кребс вступили в борьбе за шайбу у борта, после чего канадец рукой толкнул россиянина. Захар ответил, после чего между спортсменами разгорелся конфликт, который чуть было не перешёл в драку.

    Разнять хоккеистов удалось арбитрам. Оба фигуранта получили по две минуты штрафа.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров отразил буллит в матче с Канадой на МЧМ-2021.

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