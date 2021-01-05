Аскаров отразил буллит в матче с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Голкипер сборной России по хоккею Ярослав Аскаров не позволил соперникам из национальной команды Канады реализовать буллит в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.