Аскаров отразил буллит в матче с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
Буллит в ворота сборной России был назначен на последней, 20-й минуте второго периода встречи.
Исполнять бросок вызвался лучший бомбардир национальной команды Канады Дилан Козенс, но не сумел переиграть Ярослава Аскарова.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что сборная России крупно уступает команде Канады в полуфинале МЧМ-2021.