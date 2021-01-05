Россия крупно проигрывает Канаде после второго периода в полуфинале МЧМ-2021

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею проигрывает национальной команде Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.
Россия крупно проигрывает Канаде после второго периода в полуфинале МЧМ-2021
  • globallookpress.com

После второго периода сборная России уступает команде Канады со счётом 0:4.

Голами отметились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута), Коул Перфетти (16-я минута) и Брейден Шнайдер (25-я минута).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что арбитры отменили гол сборной России в ворота команды Канады в полуфинале МЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить