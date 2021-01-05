Россия крупно проигрывает Канаде после второго периода в полуфинале МЧМ-2021
- globallookpress.com
После второго периода сборная России уступает команде Канады со счётом 0:4.
Голами отметились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута), Коул Перфетти (16-я минута) и Брейден Шнайдер (25-я минута).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что арбитры отменили гол сборной России в ворота команды Канады в полуфинале МЧМ-2021.