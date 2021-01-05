Россия крупно проигрывает Канаде после второго периода в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России по хоккею проигрывает национальной команде Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

globallookpress.com

После второго периода сборная России уступает команде Канады со счётом 0:4. Голами отметились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута), Коул Перфетти (16-я минута) и Брейден Шнайдер (25-я минута). RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что арбитры отменили гол сборной России в ворота команды Канады в полуфинале МЧМ-2021.