Арбитры отменили гол сборной России в ворота команды Канады в полуфинале МЧМ-2021

Канадские арбитры не засчитали гол сборной России по хоккею в матче с национальной командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Сборная России отличилась в большинстве после удаления Коннора Макмайкла. На 18-й минуте второго периода отличился Михаил Абрамов. Передачей отметился Семён Чистяков. Однако после просмотра арбитры приняли решение отменить гол, усмотрев положение «вне игры». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что было опубликовано видео четвёртого гола команды Канады в полуфинале МЧМ-2021.