Арбитры отменили гол сборной России в ворота команды Канады в полуфинале МЧМ-2021
Сборная России отличилась в большинстве после удаления Коннора Макмайкла. На 18-й минуте второго периода отличился Михаил Абрамов. Передачей отметился Семён Чистяков.
Однако после просмотра арбитры приняли решение отменить гол, усмотрев положение «вне игры».
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что было опубликовано видео четвёртого гола команды Канады в полуфинале МЧМ-2021.