В сети появилось видео четвёртого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021
Видео опубликовано на официальной странице IIHF в Twitter.
Автором шайбы стал защитник Брейден Шнайдер.
На данный момент российская сборная проигрывает канадской команде со счётом 0:4. Идёт восьмая минута второго периода.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что Канада забросила четвёртую шайбу в ворота России в полуфинале МЧМ-2021.
Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniorspic.twitter.com/2zCnnQbJgU— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021