В сети появилось видео четвёртого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала видеозапись четвёртой шайбы в ворота сборной России в матче с командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Видео опубликовано на официальной странице IIHF в Twitter. Автором шайбы стал защитник Брейден Шнайдер. На данный момент российская сборная проигрывает канадской команде со счётом 0:4. Идёт восьмая минута второго периода. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что Канада забросила четвёртую шайбу в ворота России в полуфинале МЧМ-2021. Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniorspic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021