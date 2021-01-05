Канада забросила четвёртую шайбу в ворота России в полуфинале МЧМ-2021

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Сборная России по хоккею пропустила четвёртую шайбу в матче с национальной командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Канада забросила четвёртую шайбу в ворота России в полуфинале МЧМ-2021

    Команда Канады забросила четвёртую шайбу на пятой минуте второго периода. Голом отметился Брейден Шнайдер. Передачи на свой счёт записали Райан Судзуки и Доусон Мерсер.

    На данный момент сборная России проигрывает команде Канады в полуфинале МЧМ со счётом 0:4.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 14 лет со счётом 0:3 проиграла первый период команде Канады на МЧМ-2021.

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