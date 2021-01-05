Россия впервые за 14 лет со счётом 0:3 проиграла первый период Канаде на МЧМ

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Сборная России по хоккею впервые с 2007 года пропустила три безответные шайбы в первом периоде матча с национальной команды Канады на молодёжном чемпионате мира.
Россия впервые за 14 лет со счётом 0:3 проиграла первый период Канаде на МЧМ

    Сборная России по хоккею позволила национальной команде Канады трижды поразить ворота Ярослава Аскарова в первом периоде полуфинала молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    В последний раз российские хоккеисты проигрывали первый период со счётом 0:3 в 2007 году. Тогда в первые 20 минут голами отметились Эндрю Коглиано, Брайан Литтл и Джонатан Тэйвз. В итоге отечественная команда уступила со счётом 2:4.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее было опубликовано видео третьего гола команды Канады в ворота сборной России в полуфинале МЧМ-2021.

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