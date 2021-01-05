Опубликовано видео третьего гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

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Опубликовано видео третьего гола национальной команды Канады в матче со сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Опубликовано видео третьего гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею
  • globallookpress.com

Видео результативной атаки опубликовано на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети Twitter.

Голом в большинстве отметился форвард Коул Перфетти. Шайба была заброшена на 16-й минуте встречи.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что сборная России уступает команде Канады после первого периода полуфинала МЧМ-2021. 

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