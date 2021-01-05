Опубликовано видео третьего гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021 по хоккею

Опубликовано видео третьего гола национальной команды Канады в матче со сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

globallookpress.com

Видео результативной атаки опубликовано на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети Twitter. Голом в большинстве отметился форвард Коул Перфетти. Шайба была заброшена на 16-й минуте встречи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная России уступает команде Канады после первого периода полуфинала МЧМ-2021. 🇨🇦 POWER PLAY GOAL! @ColePerfetti91 makes it 3-0 for @HC_WJC over @russiahockey@NHLJets@SpiritHockeypic.twitter.com/SNKEkfMoUk — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021