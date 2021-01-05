Сборная России уступает команде Канады после первого периода в полуфинале МЧМ-2021
После первого периода счёт 3:0 в пользу национальной команды Канады.
В составе команды Канады отличились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута) и Коул Перфетти (16-я минута).
По числу бросков по воротам Канада опережает Россию со счётом 16:7.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что было опубликовано видео второго гола команды Канады в матче с Россией на МЧМ-2021.