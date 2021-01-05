Сборная России уступает команде Канады после первого периода в полуфинале МЧМ-2021

Сборная России проигрывает национальной команде Канады после первого периода в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Эдмонтоне.

После первого периода счёт 3:0 в пользу национальной команды Канады. В составе команды Канады отличились Алекс Ньюхук (первая минута), Коннор Макмайкл (11-я минута) и Коул Перфетти (16-я минута). По числу бросков по воротам Канада опережает Россию со счётом 16:7. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что было опубликовано видео второго гола команды Канады в матче с Россией на МЧМ-2021.