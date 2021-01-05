Видео второго гола Канады в матче с Россией на МЧМ-2021 по хоккею
Видеозапись гола опубликована на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Автором второго гола в ворота сборной России стал форвард Коннор Макмайкл.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что сборная Канады реализовала большинство в матче с командой России в полуфинале МЧМ-2021.
What a beauty pass right to @con91mcmichael and @HC_WJC is up 2-0 over @russiahockey. #WorldJuniors@Capitalspic.twitter.com/OivLYrJJzw— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021