Видео второго гола Канады в матче с Россией на МЧМ-2021 по хоккею

В сети опубликована видеозапись второй заброшенной шайбы национальной команды Канада в матче со сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Видеозапись гола опубликована на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter. Автором второго гола в ворота сборной России стал форвард Коннор Макмайкл. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года. Ранее сообщалось, что сборная Канады реализовала большинство в матче с командой России в полуфинале МЧМ-2021. What a beauty pass right to @con91mcmichael and @HC_WJC is up 2-0 over @russiahockey. #WorldJuniors@Capitalspic.twitter.com/OivLYrJJzw — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021