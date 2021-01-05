Россия пропустила в меньшинстве в матче с Канадой на МЧМ-2021 по хоккею

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Сборная Канады по хоккею забросила третью шайбу в ворота национальной команды России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Россия пропустила в меньшинстве в матче с Канадой на МЧМ-2021 по хоккею

    Сборная Канады реализовала большинство на 16-й минуте встречи первого периода. Автором гола стал Коул Перфетти. Передачи на свой счёт записали Боуэн Байрам и Дилан Козенс.

    На данный момент сборная России уступает команде Канады со счётом 0:3.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Канада забросила вторую шайбу в ворота России в полуфинале МЧМ-2021.

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