Россия пропустила вторую шайбу в матче с Канадой в полуфинале МЧМ-2021

Сборная Канады по хоккею забросила вторую шайбу в ворота национальной команды России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Гол был оформлен на 11-й минуте встречи. Автором заброшенной шайбы стал Коннор Макмайкл. Ассистентами выступили Дилан Козенс и Джейкоб Пеллетье.

На данный момент сборная России проигрывает Канаде в полуфинале МЧМ-2021 со счётом 0:2.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Ранее было опубликовано видео гола Алекса Ньюхука в матче с Канадой на МЧМ-2021.