Опубликовано видео первого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021

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В сети появилась видеозапись первого гола сборной Канады в матче с национальной командой России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею.
Опубликовано видео первого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021

    Видеозапись была обнародована на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети Twitter.

    Автором гола стал Алекс Ньюхук, отличившийся на 59-й секунде встречи.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

    Ранее сообщалось, что Канада открыла счёт в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021.

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