Опубликовано видео первого гола Канады в ворота России в полуфинале МЧМ-2021
Видеозапись была обнародована на официальной странице Международной федерации хоккея (IIHF) в социальной сети Twitter.
Автором гола стал Алекс Ньюхук, отличившийся на 59-й секунде встречи.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.
Ранее сообщалось, что Канада открыла счёт в матче с Россией в полуфинале МЧМ-2021.
OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021
Here's the goal 👇 pic.twitter.com/OY4wK94UEJ