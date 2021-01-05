Россия пропустила гол на 59-й секунде в матче с Канадой на МЧМ-2021 по хоккею

Сборная Канады открыла счёт в матче с национальной командой России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Счёт был открыт на 59-й секунде. Автором заброшенной шайбы стал Алекс Ньюхук. Изначально канадские арбитры не заметили, что шайба пересекла линию, но после просмотра засчитали взятие ворот.

На данный момент сборная России уступает команде Канады со счётом 0:1.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Ранее стал известен состав сборной России на матч с командой Канады в полуфинале МЧМ-2021.