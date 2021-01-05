Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал МЧМ-2021 с Канадой
Об этом сообщает пресс-служба молодёжной сборной России по хоккею в социальной сети Twitter.
В состав национальной команды вернулись пропускавший встречу с Германией из-за дисквалификации Михаил Абрамов и получивший травму в игре с Австрией Егор Чинахов. Первый занял место во втором звене, а второй — в четвёртом.
Есть состав на полуфинал с канадцами! Стартовое вбрасывание — в 2:00 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
🥅 Вратари: Аскаров, Ахтямов
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/LNM5f4H39h
Полуфинальный матч МЧМ-2021 между сборными России и Канады начнётся в 02:00 мск. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее хоккейный тренер Пётр Воробьёв поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.