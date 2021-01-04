Воробьёв надеется на Ларионова в полуфинале МЧМ Россия — Канада

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Хоккейный тренер Пётр Воробьёв поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
Воробьёв надеется на Ларионова в полуфинале МЧМ Россия — Канада

Специалист заметил, что ждёт победы от российской команды.

«И не только потому, что она неплохая, но и потому, что этой командой руководит Игорь Ларионов. Надеюсь на то, что он разберётся, но матч будет чрезвычайно сложным. Мы должны совершить минимальное количество ошибок, чтобы победить такого серьёзного соперника, как Канада. Ларионов уже влился в молодёжный хоккей, и он, мне кажется, должен найти слова для команды», — цитирует Воробьёва ТАСС.

Ранее бывший хоккеист ЦСКА Александр Фомичёв объяснил, когда у сборной России может появиться шанс отличиться в полуфинале МЧМ с Канадой.

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