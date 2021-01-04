Фомичёв объяснил, когда у сборной России может появиться шанс отличиться в полуфинале МЧМ с Канадой

Бывший хоккеист ЦСКА Александр Фомичёв попытался спрогнозировать ход полуфинального матча между молодёжными сборными России и Канады на чемпионате мира.

По его мнению, канадцы станут прессинговать с самого начала, а российские защитники будут находиться под давлением и начнут ошибаться.

«Нападающим нужно будет спускаться ниже и выполнять командную работу, чтобы организованно выходить из зоны. С самого начала канадцы побегут, но хватит ли им энергии бегать так до конца матча? Думаю, что нет. После первого периода игра немного успокоится, и у наших ребят будут возможности комбинировать. И есть шанс поймать канадцев на контратаке», — приводит слова Фомичёва «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой.