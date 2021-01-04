Стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой
Молодёжная сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею в белой форме с красными вставками.
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Фотографию из раздевалки команды Игоря Ларионова выложил аккаунт сборной России в Twitter.
«На полуфинал», — гласит подпись к фото.
Ранее сообщалось, что защитник Артемий Князев призвал сборную России избежать ошибок в полуфинале МЧМ с Канадой.
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