Стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой

Короткая ссылка
Молодёжная сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею в белой форме с красными вставками.
Стала известна расцветка формы сборной России в полуфинале МЧМ с Канадой
  • © fhr.ru

Фотографию из раздевалки команды Игоря Ларионова выложил аккаунт сборной России в Twitter.

«На полуфинал», — гласит подпись к фото.

Ранее сообщалось, что защитник Артемий Князев призвал сборную России избежать ошибок в полуфинале МЧМ с Канадой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить