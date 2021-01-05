Кузнецов — после второго периода матча МЧМ с Канадой: будем стараться забивать с мясом, с рисом

Защитник сборной России по хоккею Ян Кузнецов поделился мнением об игре коллектива в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года с национальной команды Канады.

«Шайба уже нашла путь в ворота канадцев. Значит в следующий раз тоже войдёт. Будем делать всё для этого», — заявил Кузнецов в эфире Первого канала.

При этом он согласился с мнением, что отечественным хоккеистам необходимо чаще бросать по воротам Девона Леви.

«Тренеры нам об этом уже сказали. Будем стараться бросать со всех позиций. Забивать с мясом, с рисом — неважно. Главное, чтобы шайба была в воротах», — заключил Кузнецов.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров отразил буллит в матче с Канадой на МЧМ-2021.