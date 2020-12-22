Свадьба Фернандеса, мечты Фьюри о космосе и дебютная песня Клишиной: околоспортивные события недели

Легкоатлетка Дарья Клишина выпустила дебютную песню, а рэперы The Game и Lil Waynе посвятили трек знаменитому баскетболисту Аллену Айверсону. Блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора, а Хабиб Нурмагомедов был признан звездой спорта 2020 года. Защитник Марио Фернандес женился, а боксёр Тайсон Фьюри мечтает полететь в космос. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Клишина выпустила дебютный сингл

Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина решила попробовать себя в новом амплуа и выпустила дебютную песню совместно с музыкальным проектом World Dance Project 365. Также на танцевальный трек, получивший название «Дубай», был снят клип, в создании которого приняла участие сама спортсменка.

«Моё первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми тёплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами», — анонсировала выход песни Клишина.

За первые несколько дней клип посмотрели около 37 тыс. человек. При этом мнения по поводу него разделились. Одни пользователи соцсетей похвалили легкоатлетку, другие же выразили сомнение в её певческом таланте.

По задумке авторов, в ближайшее время будет записана вторая версия — на японском языке.

The Game и Lil Wayne воспели Айверсона

Ещё одна музыкальная премьера прошедшей недели связана с миром баскетбола. Американский рэпер Джейсон Тейлор, более известный под псевдонимом The Game, выпустил клип на песню A.I. With The Braids, посвящённую знаменитому американскому баскетболисту начала 2000-х Аллену Айверсону. В её записи принимал участие один из самых популярных хип-хоп исполнителей современности Lil Wayne.

В композиции описываются некоторые моменты карьеры самого ценного игрока сезона-2000/01, его коронный приём — кроссовер, а также фирменная причёска — заплетённые косички. Кроме того, упоминаются и другие известные баскетболисты настоящего и прошлого — Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Бен Симмонс и другие.

Стоит отметить, что Айверсон, когда был игроком, сам увлекался музыкой и даже планировал выпустить рэп-альбом под псевдонимом Jewelz. Однако релиз так и не состоялся, поскольку руководство Национальной баскетбольной лиги (НБА) сочло его содержание неуместным.

Нурмагомедов признан звездой №1 в 2020-м

Российские спортсмены не столь часто становятся лауреатами престижных зарубежных премий, однако чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову это удалось. Он победил в номинации «Спортивная звезда года» по версии ВВС — эта премия вручается лучшему небританскому спортсмену.

Обладателя награды выбирали голосованием на сайте. Боец MMA опередил таких известных атлетов, как баскетболист Леброн Джеймс, гольфист Дастин Джонсон, футболистка Венди Ренар, прыгун с шестом Арман Дюплантис и боксёр Кэти Тейлор.

«Это награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте», — прокомментировал Нурмагомедов получение премии.

В разное время лауреатами премии становились Пеле, Криштиану Роналду, Усэйн Болт, Майк Тайсон и другие. При этом Нурмагомедов стал первым удостоившимся её представителем ММА и единственным россиянином. Помимо него, эту награду получали лишь четыре советских атлета: прыгун в высоту Валерий Брумель (1961), фигуристы Олег Протопопов и Людмила Белоусова (1968), а также гимнастка Ольга Корбут (1972).

Один расистский скандал за другим

Оглашение результатов ещё одной престижной премии обернулось скандалом. Издание France Football составило список 33 лучших футболистов в истории по итогам голосования, в котором приняли участие 140 журналистов. Из первых составили три символические сборные. Единственным отечественным игроком в рейтинге стал легендарный вратарь Лев Яшин.

Однако вскоре после обнародования списка выяснилось, что в нём отсутствуют африканские игроки. На это обратили внимание несколько журналистов и экс-нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это'О.

«А мы, африканцы, не существуем», — написал Это'О в Twitter.

Другой громкий расистский скандал в футболе, прогремевший двумя неделями ранее, закончился примирением. Полузащитник Осман Ндойе сообщил, что конфликт между нападающим турецкого «Башакшехира» Демба Ба и румынским судьёй Себастьяном Колцеску исчерпан. Игрок и рефери обсудили ситуацию по телефону и заключили мировую.

«Они поговорили и очень хорошо поладили. Оба перезвонили мне и сказали, что очень рады. Демба сказал, что Себастьян — очень хороший человек, Колцеску сказал то же самое о Ба», — рассказал Ндойе.

Напомним, матч Лиги чемпионов «Башакшехир» — ПСЖ был прерван из-за того, что ассистент главного арбитра Колцеску назвал тренера турецкой команды Пьера Вебо «чёрным». Эту фразу услышал Ба, после чего обе команды ушли в подтрибунное помещение и решили не продолжать встречу. Матч, который обслуживала новая бригада рефери, состоялся на следующий день.

Блогер вызвал на бой Макгрегора

Выставочные поединки профессиональных бойцов и боксёров с публичными личностями в наши дни перестают быть чем-то необычным. В ближайшее время может состояться ещё одна подобная встреча, рискующая затмить по популярности все предыдущие.

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на бой экс-чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе Конора Макгрегора. В качестве гонорара он предложил ирландцу $50 млн. По его задумке, поединок пройдёт по правилам бокса в весовой категории до 84 кг и будет продолжаться восемь раундов по три минуты. В своём весьма неоднозначном обращении американец упомянул о скандале с нападением ирландца на пожилого человека в баре, а также оскорбил его жену.

Пол также предположил, что оппонент испугается выйти с ним в октагон, а глава UFC Дана Уайт — организовать такую встречу. Но на этом он не остановился и спустя несколько дней атаковал на улице спарринг-партнёра Макгрегора Дилона Дэниса, забросав его из машины туалетной бумагой и шариками с водой.

Caught the biggest shit talker slacking @dillondanis you gotta check in when you come to La. #GenerousDriveBypic.twitter.com/460MjnO3F6 — Jake Paul (@jakepaul) December 15, 2020

Несмотря на провокации, Конор пока никак не отреагировал на вызов. При этом его коллега Нейт Диас предупредил блогера, что тот может поплатиться за свои слова, а Уайт предложил встретиться с ним чемпионке в легчайшем и лёгком весе Аманде Нуньес, на что последняя согласилась.

Ранее Пол в двух раундах нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. На февраль 2021 года намечен поединок между непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером и братом Джейка, также блогером Логаном Полом.

Фьюри мечтает слетать на Луну

Тем временем чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о своих планах на следующий год, не связанных с возможным реваншем с Деонтеем Уайлдером или встречей с Энтони Джошуа. Он может стать первым космическим туристом компании Virgin Galactic.

По словам боксёра, он давно хотел полететь в космос — и в середине 2021 года его мечта может осуществиться.

«Я смотрел на Луну и думал, что однажды хочу туда отправиться. В этом году у меня появилась такая возможность благодаря программе космических полётов Virgin… Надеюсь, я полечу. Если что-то, не дай бог, пойдёт не так, то какая это будет история, какой легендарный конец!» — цитирует Фьюри Daily Star.

Фернандес женился на соотечественнице

В жизни защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса произошло радостное событие: футболист женился на Марьяне Шотт де Фрейтас. Об истории отношений пары известно не так много, так как оба предпочитают держать свою личную жизнь в тайне. Сообщается, что избранница спортсмена — выпускница юридического факультета, а познакомились они чуть больше года назад. Девушка поехала за возлюбленным в Россию и теперь сопровождает его на матчах.

Молодожёнов поздравили пресс-службы сборной России, ЦСКА и российской части Евро-2020, а также многочисленные болельщики.

Генич вспомнил о красивом отказе Галицкого

Известный комментатор Константин Генич рассказал о реакции владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на приглашение в популярную YouTube-программу «Коммент.Шоу», где звёзды спорта обсуждают различные футбольные темы.

По словам журналиста, очередным гостем должен был стать кто-то из игроков «Краснодара», однако эту задумку так и не удалось воплотить.

«Тогда мы с Нобелем по очереди позвонили Галицкому — чтобы он пришёл. Ничего не вышло, а Сергей Николаевич очень красиво нас отшил. Сказал мне: «Константин, вот есть МХАТ и школьный театр. В школьном театре мне участвовать совершенно не хотелось бы», — вспомнил Генич в интервью Sports.ru.