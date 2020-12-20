Футболист сборной России Фернандес женился

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес женился.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — говорится в сообщении.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. На его счету 289 матчей в составе армейского клуба, в которых он забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач. В 2016 году игрок стал гражданином России, а через год дебютировал за национальную команду, которой впоследствии помог дойти до четвертьфинала ЧМ-2018.

Ранее Денис Глушаков отреагировал на слова Фернандеса о нелюбви к бане и водке.