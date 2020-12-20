Футболист сборной России Фернандес женился
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
«Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — говорится в сообщении.
Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. На его счету 289 матчей в составе армейского клуба, в которых он забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач. В 2016 году игрок стал гражданином России, а через год дебютировал за национальную команду, которой впоследствии помог дойти до четвертьфинала ЧМ-2018.
Ранее Денис Глушаков отреагировал на слова Фернандеса о нелюбви к бане и водке.
Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего 🤝💪♥️🔝 pic.twitter.com/361uNvw5Zi— Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020