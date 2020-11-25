Забота ФИФА о беременных, диалог Басты с Карпиным и спор Рагозиной со стюардессой: околоспортивные события недели

В ФИФА объявили о намерении защищать права беременных футболисток. Полузащитника американского «Остин Боулда» Валерия Сарамутина отстранили от игр: с его слов — за отказ участвовать в акции в поддержку темнокожего населения. «Спартак» отметил 20-летие победы над лондонским «Арсеналом». Рэпер Баста высказался о конфликте с тренером «Ростова» Валерием Карпиным, а экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина повздорила с бортпроводницей в салоне самолёта. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

В ФИФА решили защитить беременных футболисток

Комитет всех заинтересованных сторон футбольной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) поддержал проведение реформ, направленных на защиту беременных футболисток. Президент организации Джанни Инфантино заявил, что после беспрецедентного успеха чемпионата мира во Франции в прошлом году женский футбол переходит на следующий этап развития. В связи с этим необходимо принять нормативно-правовую базу, которая соответствует потребностям игры.

В частности, в комитете ФИФА предложили ввести обязательный 14-недельный отпуск по беременности и родам, который обеспечит спортсменкам как минимум две трети их зарплаты по контракту. Также после выхода из декрета клубы должны оказывать женщинам-игрокам медицинскую и физическую поддержку. Кроме того, в организации посчитали необходимым усложнить для клубов разрыв контрактов с находящимися в положении футболистками.

Эти предложения будут представлены на одобрение Совету ФИФА в декабре. Затем они станут применяться во всех национальных ассоциациях, входящих в Международную федерацию футбола.

В «Спартаке» отметили годовщину разгрома «Арсенала» в ЛЧ

Московский «Спартак» помпезно отметил 20-летие победы над лондонским «Арсеналом» на втором групповом этапе Лиги чемпионов. Матч состоялся в «Лужниках» 22 ноября 2000 года при температуре -8 °С и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля. Минувшее воскресенье красно-белые посвятили воспоминаниям о легендарной встрече в своих соцсетях.

Так, в клубном Twitter-аккаунте состоялась текстовая онлайн-трансляция игры с добавлением видеоконтента того времени. Колорита добавляли предматчевые комментарии тренеров Олега Романцева и Арсена Венгера, прогноз журналиста Георгия Черданцева, а также репосты твитов болельщиков: «Привет! Меня зовут Миша, мне 13 лет, иду вечером с папой на футбол. Вперёд, «Спартак»!» Кроме того, любителей футбола призывали не покупать билеты у спекулянтов, особенно у Изольды — известной многим фанатам перекупщицы, много лет работавшей в «Лужниках».

Авторы исторического экскурса не забыли и о том, что в тот же день, 22 ноября 2000 года, президент Владимир Путин вручил предшественнику Романцева на тренерском посту Константину Бескову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Главным героем матча с «Арсеналом» стал бразильский форвард красно-белых Маркао, оформивший дубль. С тех пор «Спартак» одержал на групповой стадии Лиги чемпионов лишь шесть побед: над «Спортингом» в 2006 году, «Марселем» и «Жилиной» (дважды) в 2010-м, «Бенфикой» в 2012-м и «Севильей» в 2017-м.

Россиянина отстранили от матчей в США из-за отказа встать на колено

Российского футболиста Валерия Сарамутина, с его слов, отстранили от игр за клуб «Остин Боулд» в USL Championship (второй дивизион в США после MLS) из-за отказа встать на колено в поддержку борьбы с расизмом. Спортсмен поведал, что инцидент произошёл перед одним из матчей ещё в июне.

«Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением», — сообщил Сарамутин «Спорт-Экспрессу».

По словам россиянина, президент «Остин Боулд» Бобби Эпштейн убеждал его, что, преклоняя колено, игроки проявляют уважение. В то же время партнёры по команде отнеслись к решению полузащитника более лояльно. Более того, вице-капитан Джермейн Тэйлор поддержал его в личных беседах и пытался переубедить руководство. Это не помогло, и его посадили на двухнедельный карантин вместе с одноклубником, заболевшим коронавирусом.

Спустя некоторое время российский футболист высказался в поддержку одного из своих партнёров по команде, посчитавшего несправедливым появление в стартовом составе темнокожего юниора. Тогда Сарамутина отстранили от матчей, и в заявку он больше ни разу не попал.

«Капитан возмутился, что сильнейшие почему-то сидят на скамейке, и все в жёсткой форме высказал тренеру и руководству прямо в раздевалке», — рассказал Сарамутин.

Историю прокомментировали и в Российском футбольном союзе (РФС). Член комитета по этике Андрей Созин назвал решение клуба недопустимым.

«Это как вера. Кто-то верит в своего Бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Ничего противозаконного нет в том, что он высказал свою позицию. Мне кажется, они просто перегибают палку», — сказал Созин в эфире радио «Говорит Москва».

Баста припомнил Карпину спор из-за концерта на стадионе

Владелец ростовского СКА Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, рассказал о конфликте с наставником «Ростова» Валерием Карпиным в 2018 году. Спор возник из-за концерта музыканта на стадионе «Ростов Арена».

Специалист был категорически против выступления, опасаясь, что оно нанесёт серьёзный ущерб полю. По словам Басты, он хотел сделать праздник и «среагировал на агрессию в свою сторону».

«Просто не ассоциирую Валеру ни с городом Ростов-на-Дону, ни с «Ростовом». Ну да, очередной тренер, ещё один человек, который поработает в этом клубе. Я никогда в жизни не конфликтовал, не был инициатором конфликтов, но приезжий человек из Москвы не может мне указывать место в моём родном городе», — сказал Баста журналисту Нобелю Арустамяну в эфире программы «Инсайдеры».

В своём интервью он также назвал Карпина «тренером-наёмником», предложил ему отказаться от московской прописки и зарегистрироваться в Ростове-на-Дону.

Баста не впервые затрагивает болезненную для него тему. Так, в мае 2019 года он и вовсе посоветовал Карпину покинуть «Ростов» и вернуться в «Спартак». Рэпер уверял, что его концерт прошёл идеально, «хотя специальные люди ходили и рвали куски дёрна, чтобы снять и опубликовать в соцсетях, — а Карпин потом охал и ахал».

По официальным данным, концерт посетили 35 тыс. человек.

Спустя несколько дней тренер ответил музыканту в социальной сети. Он заявил, что не конфликтовал ни с кем, а всего лишь старался «обеспечить спортсменам базовые условия для игры», в то время как представители управляющей компании стадиона пытались заработать денег в неприемлемые для футбольного клуба сроки.

«Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с ФК «Ростов», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да — наёмник, причём с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» — с сарказмом парировал Карпин.

При этом специалист попросил Басту сообщить ему, что, где, как и когда можно говорить и делать в его родном городе, а также приложил фотографию своего паспорта, свидетельствующую о том, что он временно прописан в Ростове-на-Дону.

Примечательно, что одной из первых на пост отреагировала жена Карпина Дарья: «В смысле у тебя нет московской прописки? А зачем я замуж выходила?»

Рагозина повздорила со стюардессой из-за маски

Бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу Наталья Рагозина повздорила с бортпроводницей в салоне самолёта. Стюардесса сделала ей замечание из-за отсутствия маски, о чём подробно рассказала сама 44-летняя экс-спортсменка в Instagram. По версии пассажирки, бортпроводница потребовала надвинуть защитное средство на лицо в тот момент, когда она хотела попить воды.

«Пришла, никого не трогая, вовремя, самолёт опоздал. А как пить воду или шампанское? Да, я такая, как есть! А вот стюардесса по имени даже не Жанна решила, что она главная на борту и всем надо испортить настроение», — написала Рагозина в комментарии к выложенному видео.

Своих подписчиков она попросила рассказать, случались ли с ними подобные ситуации.

Рагозина также призналась, что и сама в детстве мечтала стать стюардессой. Ранее она рассказывала, что не реализовала эту идею из-за боязни высоты.