В РФС поддержали россиянина, отстранённого от матчей в США из-за отказа преклонить колено
- РИА Новости
«Считаю, что это просто недопустимо. Это как вера. Кто-то верит в своего бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не сделал этого — это не противозаконно. Мне кажется, они просто перегибают палку. Уверяю, что две трети населения Европы, не тёмных людей, поддержат этого футболиста», — сказал Созин в эфире радио «Говорит Москва».
По его мнению, это неспортивный поступок со стороны руководства футбольного клуба. Он также выразил мнение, что Сарамутин подобным жестом привлёк к себе внимание и теперь может вернуться выступать за клуб из России.
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