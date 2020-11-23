В РФС поддержали россиянина, отстранённого от матчей в США из-за отказа преклонить колено

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал ситуацию с полузащитником американского клуба «Остин Боулд» Валерием Сарамутиным, которого отстранили от матча после того, как он не стал на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Считаю, что это просто недопустимо. Это как вера. Кто-то верит в своего бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не сделал этого — это не противозаконно. Мне кажется, они просто перегибают палку. Уверяю, что две трети населения Европы, не тёмных людей, поддержат этого футболиста», — сказал Созин в эфире радио «Говорит Москва».

По его мнению, это неспортивный поступок со стороны руководства футбольного клуба. Он также выразил мнение, что Сарамутин подобным жестом привлёк к себе внимание и теперь может вернуться выступать за клуб из России.

Ранее сообщалось, что Грег Кларк покинет пост вице-президента ФИФА после расистского скандала.