Слуцкий: к сожалению, в ключевые моменты «Рубин» совершает глупые и простые ошибки

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Бывают такие матчи, когда нужно перетерпеть, где-то дожать, реализовать стандарт. Понятно, что есть кадровые потери, но они есть всегда. У нас же есть люди в команде, они выходят на поле. К сожалению, в ключевые моменты мы совершаем глупые и простые ошибки. Понятно, что мы были ограничены в атакующих действиях. Задача была выжимать из моментов максимум. Я понимал, что игра шла до мяча», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

«Рубин» на своём поле уступил «Ростову» со счётом 0:2. Команда Слуцкого с 21 очком занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками — пятый.

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