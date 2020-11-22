Карпин о победе «Ростова» над «Рубином»: не самый лучший матч

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над казанским «Рубином» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не сказал бы, что получилось всё. В первые минут 20 было всё хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хасимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он отметил, что ещё предстоит провести много работы с новичками команды.

«Ростов» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 21 очко и находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Байрамяна принёс «Ростову» победу над «Рубином» в матче РПЛ.