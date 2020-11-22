Карпин назвал приемлемым результат «Ростова» по итогам первого круга РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о результатах команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что да, доволен. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живём в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

«Ростов» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Карпин заявил, что матч с «Рубином» был не самым лучшим в исполнении «Ростова».