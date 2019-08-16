Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре

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Ирландская полиция проводит расследование инцидента с участием бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина.
Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре
  • © SMG/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на источник в полиции.

«Полиция расследует инцидент, связанный с нападением, произошедшим... 6 апреля 2019 года примерно в 2:30. Расследование по данному инциденту продолжается», — говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что никаких арестов произведено не было.

15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму.

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