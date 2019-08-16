Полиция проводит расследование после инцидента с Макгрегором в баре
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Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на источник в полиции.
«Полиция расследует инцидент, связанный с нападением, произошедшим... 6 апреля 2019 года примерно в 2:30. Расследование по данному инциденту продолжается», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что никаких арестов произведено не было.
15 августа в сети появилось видео, на котором спортсмен ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски.
Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что Макгрегор должен отправиться в тюрьму.