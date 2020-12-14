Футболист «Истанбула» Демба Ба пообщался с обвинённым в расизме арбитром

Форвард турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Демба Ба по телефону пообщался с румынским арбитром Себастьяном Колтеску, который был обвинён в расистском поведении во время матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в своём Twitter, футболист созвонился с арбитром благодаря бывшему полузащитнику сборной Сенегала Усману Ндойе. По его словам, Демба Ба сказал Кольцеску, что никогда не называл поведение судьи расистским и ему просто показалось, что судья использовал слово black во время матча.

Отмечается, что Кольцеску с пониманием отнёсся к ситуации.

Ранее сообщалось, как развивается расистский скандал после матча ПСЖ — «Истанбул».