Футболист «Истанбула» Демба Ба пообщался с обвинённым в расизме арбитром
- globallookpress.com
Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в своём Twitter, футболист созвонился с арбитром благодаря бывшему полузащитнику сборной Сенегала Усману Ндойе. По его словам, Демба Ба сказал Кольцеску, что никогда не называл поведение судьи расистским и ему просто показалось, что судья использовал слово black во время матча.
Отмечается, что Кольцеску с пониманием отнёсся к ситуации.
Ранее сообщалось, как развивается расистский скандал после матча ПСЖ — «Истанбул».