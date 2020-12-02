Спор Клоппа с репортёром, зачисление сына Аршавина в «Спартак», беременность Егорян: околоспортивные события недели

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью, экс-капитан сборной России Андрей Аршавин объяснил зачисление сына в академию «Спартака», а жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака раскрыла причины обучения детей за рубежом. Фехтовальщица Яна Егорян объявила о беременности, гимнастка Александра Солдатова рассказала о булимии, а боец ММА Дарина Маздюк победила 240-килограммового блогера и заявила о желании дебютировать в UFC. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Клопп повздорил с репортёром

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом Десом Келли после выездной ничьей с «Брайтоном» в матче десятого тура АПЛ, завершившегося со счётом 1:1. Действующий чемпион страны упустил победу на третьей добавленной минуте, пропустив с пенальти. Отвечая на вопросы в ходе флеш-интервью, немецкий тренер поздравил журналиста с травмой своего подопечного Джеймса Милнера. В ответ на удивлённую реакцию собеседника специалист уточнил, что обращается не конкретно к Келли, а к спортивному вещателю BT Sport, который установил непривычно раннее время начала встречи.

«Играть в среду, а затем в субботу в 12:30 очень опасно для футболистов», — констатировал Клопп, добавив, что и игрокам «Брайтона» не удалось избежать травм.

какая напряженная, но при этом дружелюбная перепалка вышла у Клоппа... представьте на его месте Карпина. а еще лучше - Черчесова.) pic.twitter.com/qvi5AGGBQc — Тимур Журавель (@TimZhur) November 29, 2020

В свою очередь, Келли предположил, что наставник «стреляет не в ту цель». Он уточнил, что телеведущие работают в рамках установленных АПЛ правил. По словам Келли, именно клубы АПЛ выбрали для проведения матчей такое время, а значит, существует причина, по которой данный слот так ценен для лиги.

Далее пикировка продолжилась. Келли спросил, почему клубы АПЛ отказались от пяти замен, если тот же Клопп так переживает за здоровье игроков. В заключение тренер напомнил, что только «Ливерпулю» выпало целых три раза начинать матчи в 12:30.

Аршавин объяснил зачисление сына в академию «Спартака»

Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему его восьмилетний сын Арсений начал обучение в академии московского «Спартака». О зачислении ребёнка в группу младшего возраста клуба ранее сообщил глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов. По словам Аршавина, у него нет предубеждения по поводу выбора команды для своего ребёнка. Бронзовый призёр Евро-2008 также пошутил в эфире телеканала «Матч Премьер», что на этот «трансфер» спартаковцам следует обратить больше внимания, чем на назначение Дмитрия Попова на должность спортивного директора клуба.

«Начнём разваливать «Спартак» с низов», — резюмировал экс-капитан «Зенита».

Арсений родился в паре Аршавина и Юлии Барановской незадолго до их расставания, которое произошло в 2013 году. Известная телеведущая также родила спортсмену сына Артёма, которому 7 декабря исполнится 15 лет, и 12-летнюю дочь Яну. Кроме того, у Аршавина есть трёхлетняя дочь Есения.

В марте 2020 года Аршавин подал в суд на Барановскую с требованием уменьшить алименты на троих детей. В ноябре иск спортсмена был удовлетворён: вместо 300 тыс. на каждого ребёнка он будет перечислять в пользу бывшей гражданской супруги около 3/8 от ежемесячного дохода.

Жена Семака не верит в перспективы российских выпускников

Между тем супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассказала подписчикам своего аккаунта в Instagram, почему её дети проходят обучение за рубежом. По словам женщины, её не устраивают перспективы, открывающиеся перед выпускниками российских высших учебных заведений в стране.

Анна — вторая супруга Семака. От первого брака у тренера есть сын Илья. В сентябре молодой человек признался, что тяжело переживал развод родителей. Если до развода Илья виделся с отцом шесть раз в неделю, то после него — только раз в месяц. Как рассказывал Семак-младший, после первой встрече с Анной и её дочерью от первого брака Майей он был «просто взбешён», однако со временем у них установились хорошие отношения.

Егорян объявила о беременности, Солдатова рассказала об ужасах булимии

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян ждёт ребёнка. Такое признание спортсменка сделала в эфире программы «Вечерний Ургант» на следующий день после премьеры фильма «На острие», прототипом одной из героинь которого стала спортсменка. По словам Егорян, она хотела выиграть ещё одно золото на Играх-2020 в Токио.

«Олимпиаду отменили, и надо было думать, как же сделать так, чтобы ты опять меня пригласил. Я забеременела, и фильм сняли. И я думаю такая: «Йес! Меня взяли на Первый канал», — сказала она Урганту.

Егорян встречалась с рапиристом Тимуром Сафиным, однако в конце 2018 года заявила, что не состоит в отношениях и является свободной женщиной. В мае 2020-го она выложила в Instagram фото в свадебном платье, подписав, что вышла замуж, но без штампа в паспорте. Имя своего нового избранника Яна не называет.

В свою очередь, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала в Instagram, как страдала булимией — расстройством пищевого поведения. Спортсменка призналась, что это был ад и она пережила серьёзные страдания. Как выяснилось, Солдатова два года никому не рассказывала о своей проблеме, чем лишь усугубила ситуацию.

«Страдала, мучилась, рыдала по ночам, а утром шла на тренировки. Не надо молчать. Это не стыдно! Говорите со своими близкими, говорите, что с вами не так! Даже если вам кажется, что это бред и что никто не поймёт», — поделилась опытом Александра.

Карапетян возмутилась из-за подозрения в бедности

Бывшая российская волейболистка Кристина Карапетян, сменившая спортивное гражданство и с 2017 года выступавшая за сборную Казахстана, опровергла слухи о возникших у неё после окончания карьеры финансовых проблемах. Спортсменка объявила о завершении выступлений в конце ноября из-за травмы. Как выразилась Карапетян, её колено «похоже на колено старика-фронтовика». Она также уточнила, что настраивалась доиграть сезон, но проблемы со здоровьем не оставили ей выбора.

Волейболистку возмутила реакция подписчиков на её объявление в сториз Instagram о продаже наушников. По мнению Кристины, некоторые болельщики после этого решили, что у неё финановые трудности и ей приходится продавать имущество. Спортсменка подчеркнула, что «эти события абсолютно не связаны между собой».

«Открою вам страшную тайну, что продажа может быть связана с длительным неиспользованием вещей. Не знаю, как вы, а я периодически чищу своё пространство: телефон, сумки, шкафы, квартиру, тем самым избавляясь от ненужного. И порой это ненужное имеет достаточно неплохую цену, качество и состояние», — написала Карапетян.

Боец ММА избила 240-килограммового блогера

Боец ММА Дарина Маздюк провела поединок с 240-килограммовым блогером Гришей Полное TV. Схватка состоялась под эгидой YouTube-лиги «Наше дело». Организаторы подавали противостояние как первый бой между мужчиной и женщиной, хотя подобное случалось и раньше.

Несмотря на колоссальную разницу в массе (согласно сведениям сайта Sherdog, Маздюк весит 70,31 кг) встреча не продлилась и двух минут. Первым же плотным попаданием девушка сбила своего соперника с ног и закончила дело серией ударов в партере.

Такие шоу называют фриковыми, но они имеют определённую популярность в интернете. 28-летняя Маздюк при этом выступает и в более серьёзных турнирах по смешанным единоборствам, где за полтора года одержала четыре победы при одном поражении.

«Цель у меня уже много лет одна — бои и чемпионский пояс в UFC», — заявила она после триумфа над супертяжеловесом.