Клопп отказался возглавить сборную Германии вместо Лёва

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается менять Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии.

По словам Клоппа, такая работа могла бы оказаться ему интересна после завершения карьеры в английском клубе.

«В будущем — может быть. Сейчас? Нет. У меня нет времени, и у меня есть работа — кстати, довольно напряжённая. Я отвечаю в «Ливерпуле» за многие вещи, поэтому не пойду искать что-то другое. У меня достаточно проблем после утреннего пробуждения», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Ранее сообщалось, что сменить Лёва может главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.