Клопп отказался возглавить сборную Германии вместо Лёва

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается менять Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии.
Клопп отказался возглавить сборную Германии вместо Лёва
  • globallookpress.com
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de

По словам Клоппа, такая работа могла бы оказаться ему интересна после завершения карьеры в английском клубе.

«В будущем — может быть. Сейчас? Нет. У меня нет времени, и у меня есть работа — кстати, довольно напряжённая. Я отвечаю в «Ливерпуле» за многие вещи, поэтому не пойду искать что-то другое. У меня достаточно проблем после утреннего пробуждения», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Ранее сообщалось, что сменить Лёва может главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

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