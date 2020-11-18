Источник: тренер «Баварии» Флик может возглавить сборную Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может сменить Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии.

Об этом сообщает Bild. По информации источника, его кандидатура рассматривалась ещё прошлым летом и он является приоритетным вариантом для Немецкого футбольного союза.

17 ноября Германия потерпела разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги наций и потеряла шансы выступить в «Финале четырёх». Это крупнейшее поражение немецкой сборной с 1931 года.

60-летний Йоахим Лёв работает в сборной Германии с 2006 года. Его контракт рассчитан до 2022-го.

Ранее генеральный менеджер сборной Германии исключил отставку Лёва, несмотря на 0:6 от Испании.