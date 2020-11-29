Канделаки выступила против отставки Семака
- Сергей Семак
- © РИА Новости / Алексей Майшев
«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», а журналисты уже гадают: «всё» Семак или ещё не «всё»? Понятно, что результаты в еврокубках удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» всё не так плохо, а Мусаев в «Краснодаре» — по критерию набранных очков во всех турнирах — уже давно бы наблюдал футбол с трибуны. Давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, который привёл команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела рвётся назад, называя команду «мёртвой». Уж он-то всех реанимирует», — написала Канделаки в Telegram.
В последних пяти матчах петербургский клуб одержал всего одну победу. В четырёх встречах группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» набрал один балл.
Ранее Петржела заявил о готовности возглавить «Зенит» вместо Семака.