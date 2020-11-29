Канделаки выступила против отставки Семака

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о последних матчах петербургского «Зенита», а также о призывах к увольнению главного тренера команды Сергея Семака.

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», а журналисты уже гадают: «всё» Семак или ещё не «всё»? Понятно, что результаты в еврокубках удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» всё не так плохо, а Мусаев в «Краснодаре» — по критерию набранных очков во всех турнирах — уже давно бы наблюдал футбол с трибуны. Давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, который привёл команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела рвётся назад, называя команду «мёртвой». Уж он-то всех реанимирует», — написала Канделаки в Telegram.

В последних пяти матчах петербургский клуб одержал всего одну победу. В четырёх встречах группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» набрал один балл.

Ранее Петржела заявил о готовности возглавить «Зенит» вместо Семака.