Стадион имени Марадоны, фейк о ДТП с Роналду и бой Мейвезера с блогером: околоспортивные события недели

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Дмитрий Денисов
Стадион «Наполи» назвали именем Диего Марадоны, популярный Twitter-аккаунт опубликовал фейк о ДТП с Криштиану Роналду, а Джейми Варди сбил угловой флажок с символикой ЛГБТ-сообщества и подвергся критике. Украинский футболист Евгений Селезнёв высказался о русском языке, Роджера Федерера обвинили в изменении системы подсчёта рейтинга ATP в свою пользу, а Флойд Мейвезер анонсировал бой с блогером. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.
Стадион имени Марадоны, фейк о ДТП с Роналду и бой Мейвезера с блогером: околоспортивные события недели
  • Reuters
  • © Ciro De Luca

Стадион «Наполи» переименовали в память о Марадоне

Власти Неаполя официально присвоили стадиону «Сан-Паоло» имя Диего Армандо Марадоны, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. С соответствующим предложением выступил мэр города Луиджи ди Маджистрис. В официальном акте муниципальной администрации Марадона назван «величайшим футболистом всех времён». Отмечается, что нападающий играл за «Наполи» семь лет и помог команде выиграть два чемпионата Италии, Кубок УЕФА и другие престижные трофеи, а также завоевал любовь всех горожан.

«Марадона боролся с предрассудками и дискриминацией, которой подвергались неаполитанцы на стадионах», — говорится в официальном заявлении.

Домашний стадион «Наполи» был построен в 1959 году и изначально назывался «Стадио дель Соле». Четыре года спустя арену переименовали в честь апостола Павла. К слову, сейчас католическое духовенство выступило против очередного переименования.

В России между тем призвали переименовать «Ростов Арену» в память о легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике. 5 декабря автор золотого гола Евро-1960 ушёл из жизни на 84-м году после продолжительной болезни

За присвоение спортивному объекту на левом берегу Дона имени Понедельника уже высказались экс-игрок сборной России Александр Мостовой, популярные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Владимир Стогниенко. Ещё при жизни прославленного форварда у входа на стадион «Олимп-2», где «Ростов» принимали соперников до появления новой арены, ему был поставлен памятник.

Footballogue опубликовал фейк о ДТП с Роналду

 

Популярный Twitter-аккаунт Footballogue (1,2 млн подписчиков) 4 декабря опубликовал фейковое сообщение о том, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Кристиану Роналду попал в серьёзную автомобильную аварию и за его жизнь борются врачи. В конце твита стояла ссылка на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

Спустя несколько часов публикация исчезла со страницы, а вместо неё появилось заявление о взломе. Представитель аккаунта принёс извинения за фальшивую новость и пообещал провести расследование инцидента.

Некоторые подписчики аккаунта возмутились случившимся. Так, один из них поинтересовался, с каких пор хакеры сами удаляют собственные твиты. Другой пользователь пристыдил Footballogue и посоветовал многочисленным подписчикам отписаться от страницы. В то же время многие обратили внимание на то, что издание прежде не было замечено в публикации заведомо ложной информации.

Мейвезер подерётся с блогером

 

Один из лучших боксёров в истории независимо от весовых категорий Флойд Мейвезер анонсировал своё возвращение на ринг. 20 февраля 2021 года легендарный спортсмен намерен провести выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола. Место встречи пока не разглашается, однако заинтриговать в таком поединке может разве что большая разница в возрасте. Через несколько дней после выступления Мейвезеру должно исполниться 44 года, в то время как Полу лишь 25.

Показательно, что он не самый лучший боксёр даже среди блогеров. Так, год назад будущий соперник Мейвезера уступил своему коллеге KSI. А в марте текущего года блогера брутально нокаутировал боец UFC Пауло Коста. Зато на YouTube-канал Пола подписано более 20 млн человек.

Это будет уже не первый выставочный бой Мейвезера. В 2018 году американец сразился с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. При этом в официальной статистике последним выступлением Мейвезера на профессиональном ринге считается поединок против звезды UFC Конора Макгрегора в августе 2017 года.

Федерера обвинили в манипуляциях с рейтингом ATP

 

Вице-президент Немецкой федерации тенниса Дик Хордорфф обвинил Роджера Федерера в манипуляциях с системой подсчёта очков в рейтинге ATP. По мнению функционера, швейцарский теннисист использовал своё положение в совете игроков организации в собственных интересах.

В 2020 году Федерер почти не выходил на корт из-за травмы. Однако ему удалось сохранить место в пятёрке лучших благодаря временным изменениям в рейтинговой системе, внедрённым в связи с ситуацией с COVID-19.

«Роджер изменил метод ранжирования, чтобы защитить себя. Это безответственно и просто неправильно», — заявил Хордорфф.

Немец также добавил, что по старым правилам Федерер не попал бы даже в топ-50 рейтинга ATP.

Впрочем, пока никаких прямых свидетельств вины Федерера нет.

Сейчас одному из лучших теннисистов в истории 39 лет. Он не думает об окончании карьеры и собирается будущим летом выступить на Олимпиаде в Токио. Швейцарец назвал поездку на турнир в Японию одной из своих главных целей.

Футболист «Лестера» сломал угловой флажок с цветами радуги

 

Нападающий английского «Лестер Сити» Джейми Варди во время матча с «Шеффилд Юнайтед» сломал угловой флажок, выполненный в цветах радуги. Инцидент произошёл на 90-й минуте после того, как форвард отправил решающий мяч в ворота соперника. Празднуя взятие ворот, англичанин подбежал к угловому флажку и в подкате сбил его. 

Случившееся вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. В частности, пользователи отмечали, что раньше, когда на поле стояли обычные флажки, Варди не праздновал свои голы подобным образом.

Также в интернете появились многочисленные шутки и мемы с футболистом, его ногой и сбитым флажком.

Позднее Варди поддержал фанатов команды с нетрадиционной сексуальной ориентацией и передал им тот самый угловой флажок, расписавшись на нём и оставив фразу «Так держать!».

Украинец Селезнёв возмутился запретом говорить по-русски

 

Нападающий «Колоса» из Киевской области Евгений Селезнёв возмутился поведением хорватского тренера «Днепра-1» Игора Йовичевича, который пытался запретить ему говорить по-русски.

«Он мне говорит: «Ты должен разговаривать со мной на украинском языке». Да я никому ничего не должен. Я хочу разговаривать на русском. Ну хочу! Почему мне кто-то будет запрещать или разрешать? Я живу в свободной стране», — отметил Селезнёв в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

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