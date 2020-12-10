Стадион имени Марадоны, фейк о ДТП с Роналду и бой Мейвезера с блогером: околоспортивные события недели

Стадион «Наполи» назвали именем Диего Марадоны, популярный Twitter-аккаунт опубликовал фейк о ДТП с Криштиану Роналду, а Джейми Варди сбил угловой флажок с символикой ЛГБТ-сообщества и подвергся критике. Украинский футболист Евгений Селезнёв высказался о русском языке, Роджера Федерера обвинили в изменении системы подсчёта рейтинга ATP в свою пользу, а Флойд Мейвезер анонсировал бой с блогером. Об околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Стадион «Наполи» переименовали в память о Марадоне

Власти Неаполя официально присвоили стадиону «Сан-Паоло» имя Диего Армандо Марадоны, который скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. С соответствующим предложением выступил мэр города Луиджи ди Маджистрис. В официальном акте муниципальной администрации Марадона назван «величайшим футболистом всех времён». Отмечается, что нападающий играл за «Наполи» семь лет и помог команде выиграть два чемпионата Италии, Кубок УЕФА и другие престижные трофеи, а также завоевал любовь всех горожан.

«Марадона боролся с предрассудками и дискриминацией, которой подвергались неаполитанцы на стадионах», — говорится в официальном заявлении.

Домашний стадион «Наполи» был построен в 1959 году и изначально назывался «Стадио дель Соле». Четыре года спустя арену переименовали в честь апостола Павла. К слову, сейчас католическое духовенство выступило против очередного переименования.

В России между тем призвали переименовать «Ростов Арену» в память о легендарном советском футболисте Викторе Понедельнике. 5 декабря автор золотого гола Евро-1960 ушёл из жизни на 84-м году после продолжительной болезни.

За присвоение спортивному объекту на левом берегу Дона имени Понедельника уже высказались экс-игрок сборной России Александр Мостовой, популярные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Владимир Стогниенко. Ещё при жизни прославленного форварда у входа на стадион «Олимп-2», где «Ростов» принимали соперников до появления новой арены, ему был поставлен памятник.

Footballogue опубликовал фейк о ДТП с Роналду

Популярный Twitter-аккаунт Footballogue (1,2 млн подписчиков) 4 декабря опубликовал фейковое сообщение о том, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Кристиану Роналду попал в серьёзную автомобильную аварию и за его жизнь борются врачи. В конце твита стояла ссылка на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

Спустя несколько часов публикация исчезла со страницы, а вместо неё появилось заявление о взломе. Представитель аккаунта принёс извинения за фальшивую новость и пообещал провести расследование инцидента.

Некоторые подписчики аккаунта возмутились случившимся. Так, один из них поинтересовался, с каких пор хакеры сами удаляют собственные твиты. Другой пользователь пристыдил Footballogue и посоветовал многочисленным подписчикам отписаться от страницы. В то же время многие обратили внимание на то, что издание прежде не было замечено в публикации заведомо ложной информации.

Мейвезер подерётся с блогером

Один из лучших боксёров в истории независимо от весовых категорий Флойд Мейвезер анонсировал своё возвращение на ринг. 20 февраля 2021 года легендарный спортсмен намерен провести выставочный бой против YouTube-блогера Логана Пола. Место встречи пока не разглашается, однако заинтриговать в таком поединке может разве что большая разница в возрасте. Через несколько дней после выступления Мейвезеру должно исполниться 44 года, в то время как Полу лишь 25.

Показательно, что он не самый лучший боксёр даже среди блогеров. Так, год назад будущий соперник Мейвезера уступил своему коллеге KSI. А в марте текущего года блогера брутально нокаутировал боец UFC Пауло Коста. Зато на YouTube-канал Пола подписано более 20 млн человек.

Это будет уже не первый выставочный бой Мейвезера. В 2018 году американец сразился с японским кикбоксёром Тенсиной Нацукавой. При этом в официальной статистике последним выступлением Мейвезера на профессиональном ринге считается поединок против звезды UFC Конора Макгрегора в августе 2017 года.

Федерера обвинили в манипуляциях с рейтингом ATP

Вице-президент Немецкой федерации тенниса Дик Хордорфф обвинил Роджера Федерера в манипуляциях с системой подсчёта очков в рейтинге ATP. По мнению функционера, швейцарский теннисист использовал своё положение в совете игроков организации в собственных интересах.

В 2020 году Федерер почти не выходил на корт из-за травмы. Однако ему удалось сохранить место в пятёрке лучших благодаря временным изменениям в рейтинговой системе, внедрённым в связи с ситуацией с COVID-19.

«Роджер изменил метод ранжирования, чтобы защитить себя. Это безответственно и просто неправильно», — заявил Хордорфф.

Немец также добавил, что по старым правилам Федерер не попал бы даже в топ-50 рейтинга ATP.

Впрочем, пока никаких прямых свидетельств вины Федерера нет.

Сейчас одному из лучших теннисистов в истории 39 лет. Он не думает об окончании карьеры и собирается будущим летом выступить на Олимпиаде в Токио. Швейцарец назвал поездку на турнир в Японию одной из своих главных целей.

Federer "Big plan is to be there (Japan) for the Olympics. Let's hope for the best for the Olympic Games coming to Tokyo next year, this is also one of my big goals. I really hope I can come back to Tokyo for that" .@wowowtennispic.twitter.com/XpLl3kEY9W — 井蛙堂 (@seiadoumogera) December 6, 2020

Футболист «Лестера» сломал угловой флажок с цветами радуги

Нападающий английского «Лестер Сити» Джейми Варди во время матча с «Шеффилд Юнайтед» сломал угловой флажок, выполненный в цветах радуги. Инцидент произошёл на 90-й минуте после того, как форвард отправил решающий мяч в ворота соперника. Празднуя взятие ворот, англичанин подбежал к угловому флажку и в подкате сбил его.

Случившееся вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. В частности, пользователи отмечали, что раньше, когда на поле стояли обычные флажки, Варди не праздновал свои голы подобным образом.

Также в интернете появились многочисленные шутки и мемы с футболистом, его ногой и сбитым флажком.

Позднее Варди поддержал фанатов команды с нетрадиционной сексуальной ориентацией и передал им тот самый угловой флажок, расписавшись на нём и оставив фразу «Так держать!».

Украинец Селезнёв возмутился запретом говорить по-русски

Нападающий «Колоса» из Киевской области Евгений Селезнёв возмутился поведением хорватского тренера «Днепра-1» Игора Йовичевича, который пытался запретить ему говорить по-русски.

«Он мне говорит: «Ты должен разговаривать со мной на украинском языке». Да я никому ничего не должен. Я хочу разговаривать на русском. Ну хочу! Почему мне кто-то будет запрещать или разрешать? Я живу в свободной стране», — отметил Селезнёв в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».