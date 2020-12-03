Пеле опубликовал в Instagram пост, посвящённый Марадоне

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Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле посвятил публикацию в социальной сети скончавшемуся легендарному аргентинскому игроку Диего Марадоне.
Пеле опубликовал в Instagram пост, посвящённый Марадоне
  • © Ciro De Luca
  • Reuters

«Прошло семь дней с тех пор, как ты покинул нас. Многие люди любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебником с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь большим другом с ещё большим сердцем. Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучше, если бы мы могли меньше сравнивать друг друга и больше восхищаться друг другом. Этим я хочу сказать, что ты несравненный», — написал Пеле в своём Instagram, опубликовав несколько совместных фотографий с аргентинцем.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

Диего Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси оштрафован на €600 за акцию в память о Марадоне.

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