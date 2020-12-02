Месси оштрафован на €600 за акцию в память о Марадоне

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Игрок «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на €600 за демонстрацию футболки в память о Диего Марадоне во время матча с «Осасуной» (4:0) в чемпионате Испании.
Месси оштрафован на €600 за акцию в память о Марадоне
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Кроме того, на €350 оштрафована «Барса», информирует sport.es.

После забитого им гола аргентинец снял клубную футболку, под которой была майка клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. Арбитр встречи Матеу Лаос показал Месси жёлтую карточку за нарушение дисциплины.

«Барселона» намерена опротестовать вынесенный вердикт.

Ранее сообщалось, что адвокат Марадоны не винит в смерти футболиста его врача.

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