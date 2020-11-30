Адвокат Марадоны заявил, что не винит в смерти футболиста его врача

Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заступился за личного врача своего клиента Леопольдо Луке, которого обвиняют в непредумышленном убийстве спортсмена.

«Я понимаю и одобряю работу, которую проделывает прокуратура. Но я знаю, доктор Луке, что вы ухаживали за ним, заботились о нём и любили его. Диего тоже вас ценил как друга. Я не оставлю вас одного. Правда восторжествует», — написал Морла в своём Twitter.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. После этого началось расследование, в ходе которого в отношении Луке были выдвинуты обвинения в халатности и непредумышленном убийстве легендарного игрока.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что «Барселону» оштрафуют за празднование гола Лионеля Месси в память о Марадоне.