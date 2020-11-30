AS: «Барселону» оштрафуют за празднование гола Месси в память о Марадоне

Каталонский футбольный клуб «Барселона» будет оштрафован за празднование гола нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура испанской Примеры с «Осасуной» в память о легендарном футболисте Диего Марадоне.

Как сообщает AS, сине-гранатовым придётся заплатить €3000 за то, что Месси снял футболку во время матча.

Месси забил в матче с «Осасуной» и после взятия ворот показал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с номером 10 в память о Марадоне.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что перед матчем чемпионата Аргентины футболисты выстроились в цифру 10 в честь Марадоны.