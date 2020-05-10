Поиск причин поражения Фергюсона и поздравления для Гэтжи: как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249

Главной причиной поражения американца Тони Фергюсона в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи стало то, что он длительное время готовился к сопернику другого типа. Об этом заявил российский боец ММА Александр Шлеменко. По мнению президента UFC Даны Уайта, на форме Фергюсона негативно сказались две весогонки за один месяц. В свою очередь, действующий обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов поздравил Гэтжи с победой и намекнул, что готов защищать титул в поединке с американцем.

«Тони недооценил соперника»

Турнир UFC 249 завершился поражением Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи в бое за титул временного чемпиона промоушена в лёгком весе. Победителю потребовалось пять раундов, после чего судьи присудили технический нокаут. В преддверии поединка многие ставили на противоположный исход, поэтому произошедшее удивило представителей мира смешанных единоборств.

В то же время некоторые из них признали, что экс-обладатель временного пояса подошёл к поединку не в лучшей форме. Президент UFC Дана Уайт предположил, что на нём сказались две весогонки за короткий промежуток времени.

«Бой был отличным. Не хочу занижать заслуг Джастина, потому что он показал отличный поединок. А Тони выглядел медленным… Но он необыкновенный человек, а какая у него челюсть! Никто не держит удары Гэтжи, как он. Вообще считаю, что поединок можно было остановить и пораньше. Фергюсон понёс серьёзный урон, пропустил кучу ударов от парня, у которого они очень сильные. Другого бы Джастин просто вынес», — заявил Уайт на пресс-конференции после боя.

Российский боец UFC Пётр Ян предполагал, что Фергюсон окажется более опасным соперником, поэтому назвал встречу непредсказуемой. По его мнению, Гэтжи более уверенно контролировал ход поединка и лучше выглядел в стойке.

«Тони пропустил тысячу ударов, поэтому остановка была вовремя. Без вариантов. Не знаю, что Фергюсон мог предложить на последних минутах пятого раунда, он был потрясён, потерян», — приводит слова Яна «Спорт Экспресс».

Схожую позицию выразил и представитель Bellator Сергей Харитонов. Он также признался, что ожидал большего от Фергюсона.

«Не знаю, закончилось ли всё для Фергюсона этой ночью, но скажу, что нельзя было ему подходить к бою в такой неважной форме. Я понимаю его, он в какой-то мере расслабился, недооценил соперника. Но, может, Тони ещё соберётся с силами», — цитирует Харитонова РИА Новости.

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В свою очередь, бывший чемпион в среднем весе по версии Bellator Александр Шлеменко напомнил, что изначально Фергюсон готовился к поединку за чемпионский титул с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, а о смене оппонента стало известно лишь месяц назад.

«Тони вёл всю подготовку к сопернику-борцу — совершенно противоположной манере, чем у Гэтжи. Видно было, что у него были большие тактические проблемы. Фергюсон не знал, что делать. Мне кажется, просто не успел перестроиться. На Гэтжи, наоборот, ничего не давило, всё было хорошо, и он показал себя с наилучшей стороны», — прокомментировал результат боя Шлеменко.

В то же время были и те, кто отдал должное проигравшему. Так, чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски признался, что ему жаль американца, а обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман назвал его «настоящим воином».

Бойцовскими качествами Фергюсона восхитился и его соотечественник Майкл Кьеза.

«Мы должны быть благодарны Фергюсону за этот бой, ведь у него было полное право дождаться Хабиба. Тони — не человек. Хоть ему и досталось, это не поколебало его решимости бороться за победу. Таких, как он, больше нет. Он — аномалия», — написал Кьеза.

На победу Гэтжи отреагировал и Нурмагомедов. Причём сначала на своей странице в Twitter он оставил пост «без комментариев», но затем всё же поздравил американца с завоеванием титула временного чемпиона UFC.

«Это было впечатляюще, мои поздравления. Очень умный поединок», — обратился Хабиб к Джаcтину.

«Мы ещё повоюем»

Что касается будущего самого Нурмагомедова, то перед турниром Уайт вновь подтвердил, что он встретится с победителем главного боя вечера. Он выразил надежду на то, что титульный поединок состоится уже этим летом, однако о более точной дате пока речи не идёт.

Узнав, что ему предстоит встретиться с Гэтжи, россиянин намекнул на скорую защиту титула.

«В этом спорте, особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину. Если расслабишься, тебе конец. Одни уходят, другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем», — написал Нурмагомедов.

В какой-то момент появилась информация о том, что победитель нынешнего боя встретится с Макгрегором, однако в UFC опровергли данный слух. Сам же Гэтжи заявил, что единственной преградой на его пути к чемпионству является россиянин.

«Конор? Нет. Я хочу встретиться лицом к лицу с самым большим вызовом в моей жизни. Мне нужен Хабиб Нурмагомедов. США против Дагестана. Уже после я поеду в Ирландию и сделаю то, что должен сделать», — заявил американец.

В свою очередь, Шлеменко подчеркнул, что Гэтжи заслужил встречу с россиянином. По его мнению, Нурмагомедову необходима серьёзная подготовка, так как американец выглядит более опасным соперником, чем Фергюсон.

«Сейчас нужно постараться, чтобы найти бойца с ударом сильнее, чем у Гэтжи, как и с такой хорошей защитой от тейкдаунов. Поэтому на бумаге он становится более опасен для Хабиба, чем кто-либо другой. Единственный отрицательный момент — у них один менеджер. Тони стал бы очень удобным соперником для Нурмагомедова. Он не боится перехода в партер, любит работать со спины локтями, но Хабибу это не принесло бы большого урона. А вот Гэтжи, наоборот, значительно опаснее», — пояснил Шлеменко.

Экс-боец смешанного стиля Джефф Монсон также предположил, что у Нурмагомедова могут возникнуть проблемы в поединке с Гэтжи, хотя у него есть все шансы вновь защитить титул.

«С ним будет тяжело, его непросто повалить. Но я слежу за тем, как Хабиб готовится и тренируется, и не рискну ставить против него. Конечно, Гэтжи может его нокаутировать, но я думаю, Нурмагомедов его поборет. Фергюсон в этом бою всё время стоял, а у россиянина другой стиль», — приводит слова Монсона Sport24.

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал Нурмагомедова фаворитом предстоящего боя. При этом он сравнил Гэтжи с предыдущим соперником россиянина Конором Макгрегором, победу над которым он одержал в октябре 2018 года.

«Опасность будет каждый раз в начале раунда, поскольку Джастин плотно бьёт и идёт вперед. Но как только Хабиб переведёт бой в партер, то сразу же будет доминировать. Вопрос только в том, сумеет ли он сделать это раньше, чем в него попадут. Думаю, у него это получится… Гэтжи пусть и хорошо борется, но делает это до определённого уровня», — цитирует Гаджиева ТАСС.