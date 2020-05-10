Тренер Мендес назвал Нурмагомедова королём под публикацией о Гэтжи
- Reuters
После боя Гэтжи с Тони Фергюсоном Нурмагомедов опубликовал фото Гэтжи в своём Instagram и написал, что молодые бойцы всегда будут дышать ему в спину, но он готов принять этот вызов и не намерен терпеть поражения.
«Ты король, и когда придёт время, ты взлетишь над всеми», — написал Мендес в комментариях к публикации Нурмагомедова.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее боец MMA Эдуард Вартанян заявил, что не считает Гэтжи опасным соперником для Нурмагомедова.