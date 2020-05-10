Боец MMA Вартанян не считает Гэтжи опасным соперником для Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян признался, что не ожидал победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, но не считает 31-летнего спортсмена опасным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец MMA Вартанян не считает Гэтжи опасным соперником для Нурмагомедова
  • Reuters

«Исход боя Гэтжи с Фергюсоном неожиданный. Думал, Джастин просядет функционально, но он победил за счёт чёткого плана, спокойствия и воли к победе. Тем не менее Гэтжи вообще не опасен для Хабиба, у него очень слабое кардио», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

По его мнению, Гэтжи просядет, когда Нурмагомедов переведёт бой в партер, так как американец никогда не боролся и всегда работает в стойке.

«Шансы на победу есть у любого бойца, но у Гэтжи они слишком малы», — добавил Вартанян.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски назвал бой Фергюсона и Гэтжи одним из самых безумных поединков, которые ему доводилось видеть.

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