Чемпион UFC Волкановски — о бое Фергюсона и Гэтжи: один из самых безумных поединков
- Reuters
«Должно быть, у Гэтжи сломаны обе руки. Это один из самых безумных боёв, которые я когда-либо видел. Мне жаль Тони», — написал Волкановски в своём Twitter.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее Фергюсон заявил, что недоволен решением рефери остановить бой с Гэтжи.