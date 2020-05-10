Чемпион UFC Волкановски — о бое Фергюсона и Гэтжи: один из самых безумных поединков

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе австралиец Александер Волкановски поделился эмоциями от поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Должно быть, у Гэтжи сломаны обе руки. Это один из самых безумных боёв, которые я когда-либо видел. Мне жаль Тони», — написал Волкановски в своём Twitter.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Фергюсон заявил, что недоволен решением рефери остановить бой с Гэтжи.