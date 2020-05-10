Фергюсон недоволен решением рефери остановить бой с Гэтжи

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон признался, что недоволен решением рефери остановить его поединок с соотечественником Джастином Гэтжи.
Фергюсон недоволен решением рефери остановить бой с Гэтжи
  • Reuters

«Я бы хотел, чтобы меня финишировали, а не чтобы бой так остановили. Я был в сознании. Рефери остановил бой, но лучше бы он позволил меня добить», — сказал Фергюсон после боя.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Гэтжи рассказал, как настраивался на поединок с Фергюсоном.

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