Гэтжи: перед боем с Фергюсоном сказал тренерам, что сегодня я готов умереть

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, как настраивался на поединок с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

«Я ещё до боя знал, что я убийца. Всё в порядке. Это лучше наркотиков. Адреналин курсирует по моей крови. И это усердный труд. Усердный труд с четырёх лет. Изо дня в день я пашу, не заглядывая в завтра», — сказал Гэтжи после боя.

Он отметил, что в минувшем поединке он действовал максимально расчётливо, а также добавил, что понял, где ошибся Фергюсон.

«Я выхожу готовым биться до смерти. Я сказал тренерам: «Возможно, вам это не понравится, но я готов умереть сегодня». И именно с таким настроем я выхожу. Я не боюсь проиграть. Я боюсь разочаровать себя, свою семью», — добавил Гэтжи.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Василий Уткин отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном.