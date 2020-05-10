Уткин отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу американского бойца смешанного стиля Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно. Не исключено, что при этом ещё и эффектно. А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что людям, которым не понравился поединок Гэтжи с Фергюсоном, не стоит смотреть MMA вообще.

«А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», — добавил Уткин.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что остановка боя Гэтжи и Фергюсона была правильной.