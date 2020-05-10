Уткин отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

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Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу американского бойца смешанного стиля Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Уткин отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
  • Reuters

«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно. Не исключено, что при этом ещё и эффектно. А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что людям, которым не понравился поединок Гэтжи с Фергюсоном, не стоит смотреть MMA вообще.

«А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», — добавил Уткин.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Олег Тактаров выразил мнение, что остановка боя Гэтжи и Фергюсона была правильной.

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