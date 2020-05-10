Тактаров считает, что остановка в бою Гэтжи и Фергюсона была правильной

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Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров в прямом эфире прокомментировал поединок Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона на UFC 249.
Тактаров считает, что остановка в бою Гэтжи и Фергюсона была правильной
  • Reuters

«Видим жалкое подобие Фергюсона. Не нашёл ни одного ключа. Но Джастин держит его на дистанции. На дистанции Гэтжи гораздо эффективнее», — сказал Тактаров в эфире Instagram.

Он не сомневался, что у Фергюсона так и не получится перевести Гэтжи в партер, и отметил, насколько Гэтжи был уверен в прошедшем поединке.

«Остановка была абсолютно правильной. Гэтжи очень грамотно провёл встречу», — добавил Тактаров после завершения боя. 

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее Сергей Харитонов отреагировал на победу Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

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