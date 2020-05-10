Чемпион UFC Усман назвал Фергюсона настоящим воином

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман оценил поединок Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном на UFC 249.

«Ничего себе, что за выступление, Джастин! Тони Фергюсон, ты настоящий американский воин», — написал Усман в своём Twitter.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.

Ранее сообщалось, что глава UFC считает правильным решение рефери остановить бой Гэтжи и Фергюсона.