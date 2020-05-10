Глава UFC считает правильным решение рефери остановить бой Гэтжи и Фергюсона
- Reuters
«Думаю, что остановка боя была правильным решением рефери. Он мог сделать это и раньше», — заявил Уайт на пресс-конференции.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее стали известны обладатели бонуса за «Бой вечера» на UFC 249.